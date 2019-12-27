【惡有惡報】《多功能老婆》浩田阿飛純純的愛 大結局催淚又奇情 (23:59)

無綫劇集《多功能老婆》大結局，Jonathan（王梓軒）被犧牲，顏成功（于淼）偷上遊艇在眾人面前跳海引Jonathan相救。她情願做鬼新娘攬炒，Jonathan被她拉向船尾，鏡頭一轉血染大海。這幕令網民討論，估唔到臨尾會有人死，又有讚于淼演控制狂夠變態。重磅催淚彈戲是Jonathan在病房跟眾人告別，愛情、友情與親情，好難忍得住淚水。梅夫人（梁舜燕）回憶首次遇Jonathan，他是棄嬰被放在街上，有字條寫著他是孖胎，但她始終未能找到另一個BB。突然多個Jonathan孖兄弟，未知有何用意？難道留伏線有續集？

風華（陳煒）失去最愛，在病房外跟藍飛（楊千嬅）的一場戲都好心酸。當日阿飛知道風華跟尚劍雄曾有一夜情時，斥她破壞別人家庭不會有婚姻，不會幸福。風華重提這番話，阿飛心痛得說不出話來。梅夫人因Jonathan離開大受打擊，在餐廳內陷回憶思緒，鏡頭由遠處見Jonathan身影，但行近時竟變了榮浩田（周柏豪），點解咁詭異？被螺旋槳擊中送命的Jonathan還有出現機會，風華酗酒自我麻醉，她醉倒沙灘，竟然收到Jonathan的禮物。他再「出現」跪地求婚，雖然是幻像也留下令人窩心的畫面。

惡有惡報，劇情交代顏成功保住條命但冇咗隻腳，至於尚劍雄則在工程中收回佣被ICAC拘捕。浩田要到外國讀書，跟阿飛分開時兩人以耳環作信物，一人一隻，攬攬道別有緣再見，製造浪漫。6年後，阿飛事業有成而浩田也成為醫生，佳佳大個仔了，還險被浩田的車撞倒。他撮合媽咪跟浩田在街上重遇，兩人各戴住一隻耳環，惜惜額頭加擁抱，全劇完！

（即時娛樂）