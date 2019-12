【結婚4周年】李乘德攬實胡杏兒︰我老婆100分 (13:20)

胡杏兒2015年與丈夫李乘德(Philip)結婚,4年後的今天已育有兩個小王子,兩歲大仔Brendan及半歲細仔Ryan。

今日是杏兒和Philip結婚4周年紀念日,Philip在社交網上載兩人身穿情侶冷衫的合照,留言︰「To my perfect wife. Happy 4th anniversary. Thank you for gifting me a purpose to everything, thank you for my family. ILY. Nga Lau Por Yit Bak Percent.(我的完美太太,4周年快樂。謝謝你令我對所有事有目標,謝謝你成就了我的家庭。我愛你。我老婆100分。)」

杏兒回覆︰「Thank you LG. Thank you for existing to meet me in time. To many many more years to come pls 😘❤️﹗(多謝老公。感謝你及時和我相遇,未來還有很多年。)」杏兒之後在Instagram上載一家四口穿上同款毛衣的照片,幸福滿瀉﹗她留言︰「Time is going by too fast, blink of an eye is 4 years already. Thank you so much hubby for giving me my beautiful family, I cannot ask for more 👨‍👩‍👦‍👦❤️4️⃣(時間過得太快,轉眼已4年了。非常感謝老公給我美麗的家庭,我不能要求更多。)」

