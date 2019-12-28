駱胤鳴宣布明年12‧27結婚 未婚夫Kelvin曾是電台DJ (14:03)

已離開無綫的28歲歌手駱胤鳴入行10年，今日在社交網放閃，上載與男友Kelvin的婚紗相及片段，宣布已由少女變成準人妻，婚期定在明年12月27日。她說︰「嗯，今日終於可以『公開』放閃。20191227這一天，正式轉換了另一個身份（分），由一個少女，變成一個準人妻。」

「2009年至2019年期間，得到TVB厚愛，參與過超級巨聲、智激校園、Y Angle，最感激阿B讓我在Enews成長了許多。終於到了要完結的一天，有點感慨，亦有點遺憾沒有在這10年成為一個發光發熱有成就的人。我想我最大的成就，就是10年裡（裏）沒有忘記過自己的初心，沒有背棄過自己的理想，即使扭曲過自己想成為別人期望中的人，卻還是固執地做回自己，點燃自己，繼續帶給別人正能量，離開TVB後的我，也一如既往，堅持自己的理念，起碼要做一個好人。」

「現在的我，比10年前的自己想像中要幸福得多了！」

「感恩當年的自己奮不顧身去參加比賽，不然我怎麼可能遇上當時是新城DJ的另一半呢？因為夢想，我們相遇相知相愛，然而卻因為我收入不穩定，於是他放下了成為DJ的夢想，另謀高就。當時他問我意見，其實我無法為他決定什麼，但心裡（裏）滿滿的感動，就算我是個肯捱麥記的女人，他依然想請我飲紅酒，即使我毫無成就，他依然會為我感到自豪。」

「我們有無窮無盡的話題，五年來他每次送我回家，一定會送到家門口為止，每次的依依不捨，終於都有完結的一天，以後我們可以一起回同一個家，一起出門，一起睜開眼睛迎接每一個早晨，想到這裡（裏），我急不及待想快點到20201227這一天。」

「這5年來，我們遇到過很多很好的人，發生過很多很美好的事，就在單身的最後這一年，慢慢回顧、慢慢紀錄下來，珍惜、感恩！特別鳴謝這輯婚紗照的全體團隊，這是我第一次穿上婚紗，第一次與另一半『公開』放閃，第一次的緊張和不完美都多得你們的拯救而變得閃閃發亮，讓我們更幸福、更珍惜！」

「最後，我終於可以公開我男友神秘的面紗，他在我手機裡（裏）的稱呼是『哈士彬』，My Husband。」

（即時娛樂）