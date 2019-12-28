【父女首同台獻Sing】林欣彤自認衰女包 對雙親報喜不報憂 (15:57)

林欣彤（Mag）昨晚於旺角麥花臣場館，舉行處女售票騷《MAG IN MIRROR演唱會》，捧場嘉賓包括田蕊妮、吳業坤、許廷鏗、鄭欣宜、方皓玟、緋聞男友天堂鳥Tyrese和陳家樂等。

去年因為聲帶出問題，取消了演唱會的Mag，終於夢想成真，她說：「等了開騷很久，有無朋友去年買了飛，拿上年張飛入來？多謝大家來支持，我這段時間好努力準備。」

Mag獻唱《非同兒戲》答謝爸爸從小教她唱歌：「我2、3歲時的首本名曲是《一人有一個夢想》。」之後林爸爸粉墨登場，跟她合唱《今生今世》，Mag問爸爸滿不滿意個台？林爸爸說滿意，Mag即說：「不可以，你要答不滿意，我下次先可以去更大場館開騷。」獲全場報以掌聲，Mag其後又自認「衰女包」：「我經常對父母報喜不報憂，有點逞強，怕他們擔心我，他們已經送了最強特效藥給我，就是音樂和唱歌，我會堅強走下去。」

她唱《我們都是這樣長大的》前，分享去年走過人生低潮的感受，並藉著患病經歷勉勵大眾，她說：「經歷過情緒病、上年失聲，身體又痛，上年這個時候，我好瘦，受病魔煎熬，聲帶好痛不能說話，個身太痛，攞不起匙羹吃東西，都有問自己點解要經歷這些，可能上天畀公眾人物這個身分我，要我經歷苦難，用來安慰正處低谷的人，上年好辛苦，現在我無事開音樂會了，在高處睇風景未必最靚，反而身處低處仲靚，好似我得到身邊有人愛惜，是高處望不到，低潮一定捱得過，只是辛苦少少，希望大家加油！」

Mag於個唱尾聲安歌時，終於忍不住喊出來，她說：「綵排時我對住爸爸唱歌，忍不住喊，但怕一喊唱歌好難聽，就控制住自己。」

談到她臨完場忍不住流淚，她表示綵排時望住台下的爸爸，已感動到喊：「覺得今世有這個爸爸好幸福，所以揀了首歌跟他合唱，當成送禮物給他，讓觀眾聽他唱歌，他表現都好淡定。」Mag表示希望能踏上紅館舞台開騷。

（即時娛樂）