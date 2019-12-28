【四料港姐冠軍不諳廣東話】朱晨麗曾遭同屆佳麗冷言冷語 (18:19)

入行8年的朱朱，已成為無綫花旦之一，在剛播畢的《多功能老婆》，她演的「思蕾」一角亦獲讚。（資料圖片）

朱晨麗曾憑《超時空男臣》膺最佳女配角，演技備受肯定，而她表示跟緋聞男友何廣沛是很好的朋友。（資料圖片）

朱晨麗於2011年成為四料港姐冠軍，不過她接受商台訪問時透露，當年因為不太懂廣東話，曾受同屆佳麗冷言冷語。（資料圖片）

朱晨麗（朱朱）自從2011年當選港姐冠軍後，星途甚順，一劇接一劇，並曾奪得萬千星輝頒獎典禮的「最佳女配角」獎，演技備受肯定。已入行8年的朱朱，日前接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問。

於蘇州出世的朱朱，16歲時來港入讀演藝學院，2011年24歲的她膺四料港姐冠軍，風頭一時無兩，不過原來朱朱曾受同屆佳麗﹑以及演戲拍檔冷言冷語和歧視，慶幸其性格樂觀，戰勝重重難關踏上無綫花旦之路。

朱朱透露當年選港姐時，仍是一句廣東話也不懂，受盡冷嘲熱諷，她說：「參選時很多同屆（港姐）在我身邊說，選港姐怎會選個不懂講廣東話呢？又有人說自己認識哪個uncle，我都只懂傻笑，我怕講錯說話，亦不懂溝通，經常自閉，沒想到最後贏。」

朱朱入行第2年演重頭劇《名媛望族》，但飽受批評，直到2年前她擊敗大熱門林淑敏，憑《超時空男臣》首奪最佳女配角，而剛播畢的《多功能老婆》，她演的「思蕾」一角亦獲讚。原來朱朱靠流連茶餐廳苦練廣東話：「最初經常坐在茶餐廳，偷聽身旁的長者怎發音，因為一來沒錢，二來是更地道更貼近生活。」

出道8年，朱朱靠努力成功入屋，還獲網友封為高登女神之一，不過有指女神亦「愛收兵」，群下之臣眾多，當中包括何廣沛，朱朱剖白和何廣沛將來，她說：「現在我們是很好的朋友，不可以說我們沒機會發展，但現階段我很有事業心。我很傳統，想過40歲前會結婚生仔，現在我是單身，未知Mr. Right出現未。」

（即時娛樂）