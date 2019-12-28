【新城勁爆】周柏豪事業家庭兩得意︰今年超級大滿貫 (19:59)

周柏豪開心今年成為爸爸之餘，在事業上也獲得好成績。（黃梓烜攝）

【今日直擊】周柏豪出席《新城勁爆頒獎禮2019》，憑《多功能老婆》歌曲《讓愛高飛》獲頒歌曲獎，另外又獲得男歌手獎。他因為感冒聲沙未有獻唱，表示已在服食抗生素，回家時會消毒及戴上口罩，但未有跟初生女兒隔離。

柏豪透露有份主演的《多功能老婆》單集跨平台收視打破以往劇集的收視紀錄，同時段觀眾人數有40至50萬。他說︰「首歌成為不少音樂平台No.1，是突如其來的禮物，有歌迷更說這歌是我的代表作。開心今年有歌曲、角色和劇集上的代表作，滿足感更勝獎項。」

雖有指電台取消大型頒獎禮，改在直播室頒獎欠氣氛，柏豪卻認為網上頒獎禮在時間上較有彈性，歌手亦較輕鬆沒壓力。他說︰「不過，實體頒獎禮不會增加歌手之間的競爭，我不重視輸贏，只留意自己有沒有進步。」

柏豪對今年成績非常滿意，他說︰「今年是超級大滿貫！我有了女兒，在歌曲、劇集和角色上有代表作。女兒出世後，我覺得好有愛，每天也有目標。她令我們全家很開心。我每天回家也愛抱住她，她的一切也為我帶來喜悅。她在凌晨2時至5時最活躍，是美國時間BB。她就快滿月，希望滿月後可以改變。」

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（即時娛樂）