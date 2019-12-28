【亞姐泳裝】候選佳麗上圍豐滿 香港代表羅思雅盼入三甲 (19:42)

【今日直擊】「2019亞洲小姐總決賽」在大埔總廠舉行拜神儀式，一班候選亞姐以泳裝示人，1號楊采薇、2號翁子涵以及憑香港賽區冠軍出戰的15號羅思雅狀態大勇，被睇高一線成三甲大熱，4號楊璨如臨陣因病缺席。

眾佳麗穿上三點式綵排，1號楊采薇、2號翁子涵、3號葉采昕、5號張可盈、10號余筱涵以及13號徐麗麗，均屬「有料」佳麗。羅思雅擁有34、24、34身段，身材勻稱，絕不遜色。

楊采薇被指身材豐滿，她謙稱：「大家各有特色，自覺腰圍和臀部可改善，我希望靠問答環節，用聲音表達自己取勝，可惜沒有個人表演唱歌機會。」談到得獎信心，她說：「冠軍得一個，我會好好享受舞台，做好自己。」

擁34D上圍的翁子涵，不敢自認最突出：「大家都很好，我為選美節食減了7公斤，連上圍都略為縮水。」15號羅思雅坦言面對多位上圍豐滿的佳麗，感到壓力，惟她也有信心，未受打擊：「我最近正戒口，看網上短片練腹肌，但選美不止講身材，還有台風、口才，自己會努力發揮，我當然希望替香港增光，入到三甲就最好。」11號丁雪怡是加拿大選美的雙料冠軍，她不覺身形瘦削而吃虧：「我有信心能發光，要不然為何老遠搭13小時飛機過來比賽，我是瘦一點但有肌肉，而且有舞台經驗，我擅長社交、拉丁舞。」

談到林文龍擔任亞視副總裁一職，亞視非執行董事兼聯席主席賴彩雲被問到是否重金禮聘對方加盟，她說：「每人有自己價值，他發揮到自己平台，令好多人有希望，亞視想重振雄風，一定以合理價錢優待人才。」

（即時娛樂）