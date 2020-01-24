【Jonathan之死】《多功能老婆》孖生弟弟等出場 浩田前度跟藍飛有得鬥 (21:24)

《多功能老婆》昨晚大結局，全劇25集，前24集都是都市愛情童話故事，最後一集變懸案讓網民討論。因為顏成功（于淼）硬要嫁Jonathan，跳海引對方相救時同歸於盡。鏡頭前只見血染海水交代發生慘劇，Jonathan送院後傷重不治，而顏成功則冇咗隻腳。維基百科中《多功能老婆》頁面簡介，兩人是被遊艇引擎捲入。不過，討論區中網民對Jonathan的死要加奇情的情節。有留言：「Jonathan是在海中被顏成功槍傷，吸引食人䱽圍咬（另有提議遇鯊魚），其後傷重不治。」

以上是網民搞笑自娛，其實大結局留有伏線。今日《多功能老婆》總監製陳寶華接受《明報》電話訪問，最多人關心是梅夫人在Jonathan死前說他有孖生兄弟。Jonathan嬰兒時代被棄街頭，留下字條寫著：「We are twins（我們是雙胞胎）」但她一直找不到另一個。寶華姐說：「這是為續集埋下的伏線，Jonathan Twins的弟弟... ...」還有劇中榮浩田戴著一隻黑耳釘，阿飛在他到外國讀書前，忍不住問他另一隻耳釘？他說是初戀女友拿了，而擁有另一隻耳釘的「前度」也可在續集有發展。她說：「阿飛與浩田重遇後又會怎樣？尚劍雄雖然做到男人的夢想，有多個不同功能女友但同時仍放不下前妻阿飛。觀眾也想知故事發展，昨晚播映大結局後，我的微博與IG也被粉絲私訊打爆了，要求拍續集。」

問寶華姐《多功能老婆》續集是否計劃中？她說要看千嬅有沒有檔期。有提議拍《多功能老婆》電影版，她笑說：「我未諗過，但這班演員也是電影卡士，可以考慮！」

（即時娛樂）