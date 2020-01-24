【回顧2019‧反修例風波】阿倫阿B撐警遭粉絲割席 曹永廉讚「英雄是警察」 (21:45)

曹永廉早前偕楊明﹑莊思明和李嘉等藝人低調撐警，大合照在社交網瘋傳，事後有廣告商跟他割席。（資料圖片）

阿B曾在撐警集會鬧年青人「九唔搭八」，直指奉公守法是理所當然的事。（資料圖片）

阿倫曾在撐警集會發言，他表示不想涉足政治，但又表示情況再這樣下去，香港就無得救。（資料圖片）

香港反修例運動已持續半年有多，警民衝突加劇，受社會氣氛影響，反修例運動亦蔓延至娛樂圈，有粉絲跟偶像割席﹑亦有藝人遇襲甚至被捕。

今年6月底，譚詠麟（阿倫）﹑鍾鎮濤（阿B）和梁家輝現身「630撐警察，保法治，護安寧」集會，阿倫上台發言時稱不想涉足政治，但又表示情況再這樣下去，香港就無得救，無人管治到香港。鍾鎮濤就鬧年青人「九唔搭八」，直指奉公守法是理所當然的事。事件對他們的粉絲帶來衝擊，有部分人不認同他們言論，感到失望，甚至將阿倫和阿B的黑膠碟毁掉泄憤，正式跟偶像割席。10月底，阿倫﹑阿B和梁家輝等香港藝人，獲《人民日報》微博高度表揚，稱他們是愛國藝人，為正義發聲。

另外，近年轉戰內地市場的陳曉東，8月時在facebook貼了國旗照片，以表愛國之心，他留言：「愛國愛港。反對暴力。#紛爭 我不參與 #喜歡與否隨便！」此言一出惹來不少粉絲不滿，又表示感到失望和心碎，有fans索性砸爛東東的CD泄憤。

曹永廉早前跟楊明、莊思明、姚瑩瑩、李霖恩及李嘉等藝人低調撐警，大合照在社交網廣泛流傳，惹起網民爭議，而多間曾跟曹永廉合作的公司，分別在網上發聲明跟他割席。事後曹永廉揚言繼續撐警，並讚「英雄是警察」。

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（即時娛樂）