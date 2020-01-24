【回顧2019‧反修例風波】何韻詩馬蹄露遇襲 王宗堯被捕 阿澤阿叻爆「黃藍激辯」 (22:18)

香港今年6月爆出反修例風波，何韻詩和馬蹄露先後遇襲，王宗堯則被警方拘捕，阿叻和阿澤在港台節目舌劍唇槍。（資料圖片）

香港反修例運動已持續半年有多，警民衝突加劇，娛樂圈方面亦受社會氣氛影響，除了有粉絲和廣告商跟偶像及藝人割席外，亦有藝人遇襲甚至被捕。

今年9月底，向來力撐反修例運動的何韻詩，在台北出席「929台港大遊行：撐港反極權」活動，受訪期間遭不明人士從後方淋紅油，事後阿詩舉行記者會，力斥打壓升級變「紅色恐怖」，但她不會因恫嚇行為而退縮。

10月時，無綫女藝人馬蹄露在旺角用手機拍攝示威者毁爛中國銀行櫃員機時，雙方發生衝突，馬蹄露被黑衣人襲擊受傷，頭部、下巴及嘴角共縫了11針。經過休養後，她已逐漸康復，但面上留有兩道疤痕。而馬蹄露侄兒馬米高曾在社交網發表過撐反修例運動言論，跟撐警的姑姐馬蹄露是兩極端，出現姑侄矛盾對決，不過馬蹄露揚言跟侄兒感情不變，親人更加不會割席。

此外，曾參與反送中遊行的藝人王宗堯，今年9月在寓所被警方上門拘捕，被控一項進入或逗留在立法會會議廳範圍罪，成為反修例風波首名被捕藝人。王宗堯其後獲准以2000元現金保釋，須每星期向警署報到一次，並須遵守禁足令，不得踏足政總附近一帶。

另外，杜汶澤和陳百祥（阿叻）於上月初在港台節目《視點31》論政，「黃藍激辯」吸引大批網民睇直播。二人在節目上各有論點，雙方唇槍舌劍，力撐警方開真槍的阿叻表示，看不到警方用過分暴力，隨即被阿澤斥他滅絕人性，而阿叻則反駁阿澤：「大聲唔代表啱。」談及「元朗721事件」時，阿叻亦表示：「只見到毆鬥。」阿叻和阿澤激辯後，二人仍搭膊合照，離開港台電視大廈時，阿澤嘲阿叻沒有邏輯兼無賴。

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（即時娛樂）