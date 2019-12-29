餅印愛女「小乖乖」重6磅 林子善停工遭老婆催搵奶粉錢 (15:59)

林子善昨晚和太太董佩欣（Kary）的小公主已經出世。今日下午2時半，子善手持尿片現身醫院探老婆，透露女兒「小乖乖」重6.292磅，非常精靈，鼻子似太太，但樣子就似他。

子善表示太太昨晚10時半入院，實際的生產過程只有25分鐘，非常順利。他說︰「醫生好好，知道太太曾割大腸，就建議順產，不用她捱多刀。」子善陪太太入產房，在老婆面前表現堅強，以免影響太太情緒，但被助產士叫到隔籬牀等候時就眼淚鼻水一齊流。「我當然覺得很無助，覺得幫不到太太，喊到全個口罩都是鼻涕，感受到母愛的偉大。」

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由於助產士太快手，子善錯失為女兒剪臍帶的機會。子善怕有細菌，昨晚未抱過女兒，只能叫躺在透明箱內的女兒不要哭。他說︰「可能她在肚子內時已認得我的聲音，我叫她不要哭，她真的不再哭。太太精神好好，好硬正，還提醒我買尿片等BB用品。」子善暫時叫女兒「小乖乖」，稍後會請師傅為女兒改名，陪月姐姐亦準備好上班。

子善目前停工專心照顧妻女，他說︰「錢可以之後再搵，現在要先照顧好太太的情緒，但她心急叫我搵奶粉錢。目前家中有外母、陪月及工人姐姐3大高手，我在家裏地位比工人還低，只是管理員及保安員。」

（即時娛樂）