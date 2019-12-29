合約風波後首推唱片 鄧紫棋嘆人情冷暖︰現實世界好黑暗 (18:13)

鄧紫棋（G.E.M.）今年3月與合作多年經理人公司蜂鳥音樂決裂，互控違約，目前正透過法律程序處理。G.E.M.及後成立個人工作室，繼續音樂生涯，但因蜂鳥早把其中、英文名字進行商標註冊，她或要面臨改名命運。事隔大半年，G.E.M.繼早前推出新歌《句號》，其獨立後的首張專輯《摩天動物園》亦已推出。

G.E.M.連日來在社交平台發文宣傳新碟，今日更分享感受，自言嘗到了人情冷暖，但選擇堅定地追夢。她說︰「我曾對世界充滿希望，也曾對世界非常非常的失望。回顧二十八年的人生路，我對現實世界的總結是：非常的黑暗。大自然的弱肉強食，原來並不只出現在森林、海洋；城市就是一片石屎森林，而人也匯聚成了茫茫人海。」

「但是，活在摩天動物園，才讓我發現原來在黑暗中看見的光，才會給你更清晰的方向；原來在失望裡（裏）仍然存在的盼望，才會給你更大的動力。原來要『靈巧像蛇，馴良如鴿子』，是因為不無知的純良，才是真正的純良。」

「對我而言，這張專輯雖然是從陰暗的母腹中孕育，但誕生時它卻帶著（着）一份前所未有的光明。唯有當我們發現每個人『都不是黑或白，都是灰的存在』，這世界才可能少一點論斷，多一點理解；少一分指責（摘），多一分包容。」

「可以失望，但不要絕望。因為其實一切的選擇，都在我們手中。世界再黑暗，你可以選擇成為別人的光；生活再艱難，你可以選擇再一次振作起來；受過再多傷害，你可以選擇拾起智慧卻不丟棄純真；當天使與魔鬼都在身邊，你可以選擇來到誰的面前。當年沒見過世態炎涼的睡公主，不知道自己的夢是天真的，所以自由地追；如今嚐（嘗）過人情冷暖的睡公主，卻相信自己的夢是真的，所以選擇堅定地追。」

（即時娛樂）