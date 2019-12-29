【屹立半世紀】慨嘆中國冰室結業 林雪：呢間茶餐廳先係明星 (17:45)

於60年代開業、屹立旺角半世紀的「中國冰室」，將於日內結業。「中國冰室」是不少本土電影之拍攝聖地，導演杜琪峯的電影作品，亦曾在該冰室取景拍攝，令觀眾最難忘的必定是2003年的《PTU》，片中林雪飾演的失槍警察「肥沙」，以及飾演PTU的任達華及邵美琪等，於該冰室內有對手戲，當年劇組前前後後在冰室內，拍了接近1個月，「肥沙」對這間冰室甚具情意結。

昨日（28日） 林雪收工後，特意去了「中國冰室」開飯，他到樓上雅座的座位，有街坊即笑道：「肥沙，你搵番把槍未？」雪哥亦搞笑回答：「未呀，仲搵緊。」之後林雪點了一碗沙嗲牛肉麵，又不時用電話影相打卡，期間有食客輪住跟雪哥合照，親民的雪哥來者不拒。

雪哥置身冰室，《PTU》的回憶即湧現，他說：「當時我們拍了成個月，我通常都是晚上九點左右開工，等這裏閂門才開始拍，廚房都閂了，不能叫東西吃，都是叫外賣。阿杜好喜歡這些有香港特色地方，我都有幾部戲在這裏拍，這裏的牆磚現在也找不到，仍保留以前風味。」

「中國冰室」光榮結業，問雪哥會否很感慨？他就說：「其實這間茶餐廳才是明星，因為香港好多電影畫面都有它。」林雪又謂新一年為健康著想，要努力減肥。

（即時娛樂）