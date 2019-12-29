駱胤鳴爆男友求婚過程搞笑 連戒指要戴邊隻手指都唔知 (19:50)

駱胤鳴日前在社交網公布喜訊，明年12月27日將和男友Kelvin結婚，獲大批粉絲及圈中好友送上祝福。駱胤鳴昨日在Instagram分享男友的求婚經過，透露當日Kelvin悄悄地將鑽戒藏在小食盒內。

她說︰「當日影相，男友說他可以買早餐給我，然後偷偷用麥樂雞盒裝起鑽戒，打算找個時機求婚，可是一直在拍攝中，他緊張得不知道怎樣做才好。還好有美貌與智慧並重的化妝師幫口問句：『咦？結婚相是不是應該有隻戒指？』我還傻傻地反問如果無點算。然後男友就拿著（着）麥樂雞盒出現了。」

「搞了兩分鐘，不知道要戴左手右手哪隻手指，他連求婚的話都沒有說，因為趕時間所以拿（嗱）拿（嗱）臨戴上拍照就算。過程充滿搞笑，事後男友說，是為了怕我感動喊完要補妝，所以才不講情深的話～嗯，好吧，為此我每次看韓劇見到有求婚情節都影相問他意見，看，人家有告白。」

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「老老實實，第一次收求婚戒，分不出鑽戒的大小，看不出怎樣才是閃，更不知道什麼才是貴，直到一起去珠寶店改size，店員說D級最閃，又有出世紙，又放大鏡去看號碼，然後我隱隱約約猜著（着）他大概花了幾年人工，終於有點超現實的感覺，呀，原來韓劇入面求婚之後女生的感動不是因為戒指有多貴，告白有幾真誠，而是知道對方只有十蚊，卻將十蚊全都給你了，這可能是他的全部了，我大概也是他的全部了。」

「離開前店員問我點稱呼，因為我一直沒有英文名字，苦惱了兩秒。 『彭太。』我笑著（着）回答。#佢話唔好po（甫）鑽戒相 #太細粒俾（畀）人笑 #但我咁細粒係合乎比例㗎 #以後要餐餐捱麥記了 #無錢真係唔好結婚 #慘了慘了」

（即時娛樂）