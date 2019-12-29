【唔怕新劇變倉底貨】林文龍樂意配合無綫宣傳：娛樂圈應團結 (20:55)

【今晚直擊】林文龍明年出任亞視副總裁一職，今晚他和太太郭可盈和女兒林天若，現身亞姐總決賽。被問到是否因為他加盟亞視，令老闆放心投放資金繼續營運亞視？林文龍說：「這個大前提一定要，如果我上任後，內部問題不能解決，我怎上任？我上任都要釋除大家疑慮，我的大前提是我覺得做這份工作，必須要開心和享受去做好件事，之前強積金斷供是最基本要處理的事，據我了解是不需要擔心。」

另外，有消息指文龍有份演出的無綫劇集《那些我愛過的人》，將安排明年4月播映，他說：「在我角度來看，我可以做宣傳，我不知道TVB怎樣看，我覺得整個娛樂圈應該團結及百花齊放，我之前拍好的劇集，如有需要幫手宣傳，我絕對樂意配合，就算大家不同公司，有好多事也可以交流，成件事會比較舒服，如果大家覺得格格不入，大家扣不好，好像敵人，整件事會不舒服。（擔心劇集變倉底劇？）不擔心，就算如果我沒有來這裏（亞視），你們說已排4月播，亦不代表4月出街，TVB好多存貨，倉底好多選擇，之前好多例子，好多劇拍完都無播，作為演員好被動﹑不能預計，也無得擔心，只要做好份內事，用平常心去看就OK。」郭可盈亦說：「現在年代不同，1980﹑1990年代會存在競爭，現時不存在這兩個字，反而想做好製作，得益的是觀眾。」

若TVB邀請林文龍拍攝《陀槍師姐V》呢？文龍說：「如果TVB邀請我，講句多謝先，但我上任後就找不到時間去拍劇，所以應該不能。」

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（即時娛樂）