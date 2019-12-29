【亞姐決賽】翁子涵泳裝有睇頭 香港代表羅思雅對答得體 (22:16)

【今晚直擊】《2019亞洲小姐總決賽》今晚在大埔亞視總部舉行，16位候選亞姐甫出場先以薄紗晚裝上陣，而表演嘉賓鄭欣宜則獻Sing演出，在該環節上，最有睇頭是1號楊采薇﹑11號丁雪怡和13號徐麗麗，3人身材相當驕人。香港代表15號羅思雅，未知晚裝是否有下滑跡象，她在轉身時抽了一下衣服。

另外，評審郭可盈被司儀陳啟泰問有何心水，兼順帶重提當年2人合演《刑事偵緝檔案》，2人在劇中演情侶，問她會否復出拍劇？可盈表示要問兩位老細（老公和囡囡）。再問可否再演她的男朋友？可盈答要問林文龍。陳啟泰笑說：「我和她（可盈）拍拖先過你，在劇中。」

另外，在泳裝環節，16位佳麗要抽圖片考她們對香港認識。身材出眾的2號翁子涵，抽到咖喱魚蛋圖片，甫出場被陳啟泰笑她是否吃得多咖喱魚蛋，所以身材驕人，但翁子涵聽得一頭霧水，後來她才自信表示：「未吃過咖喱魚蛋就未來過香港，無我參選就不算是一個選美。」

3號葉采昕抽到講香港電視，她在亞視總部大講無綫，表示香港電視造就周潤發、梁朝偉和林文龍，認為香港電視可以幫人實現夢想。

9號范莎莎講太平山，不過就有點「九唔搭八」，她表示自己修讀旅遊管理，之後就背了大段太平山歷史，最後才說：「我是今晚的太平山，麻雀雖小，東方之珠。」

15號羅思雅就講菠蘿包，對答得體，她說：「菠蘿包外脆內軟，好似現代女性一樣，我就是菠蘿包，為了夢想勇往直前，但私底下都是賢內助，希望能夠名震國際。」

出席的嘉賓肥媽在台下被司儀訪問，她大讚佳麗做得好好，亦好性感，應露的已露了：「但個個身材都沒有我這麼好，我遮住身材都好過她們。」林文龍則被司儀問怎樣選擇佳麗，他說：「我揀女仔眼光有自己一套，就如我揀老婆一樣，定了那個就是那個。」

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（即時娛樂）