【亞姐決賽】江雨婷封后心情激動 贏在夠自信兼笑容甜美 (23:48)

【今晚直擊】出爐亞姐三甲冠軍江雨婷（廣東）﹑亞軍羅思雅（香港）和季軍王騫婭（阿聯酋）接受訪問，受訪時羅思雅不慎跌咪兼跌后冠，幸冠軍江雨婷幫忙整理，場面一度狼狽。

爆冷封后的江雨婷來自廣東，她獲獎後表示心情激動：「大家一齊辛苦了一段時間，並建立了深厚友誼，好開心。」羅思雅則表示好開心，能代表香港打入三甲已感滿足，未能封后會否感失望？她說：「不會，都開心。（輸什麼？）比賽要看各方表現，可能評判覺得我某方面遜色。」

冠軍江雨婷表示自己勝在夠自信兼笑容甜美，談到她曾選港姐，但最後落選，參加亞姐即一擊即中封后，她說：「每個比賽評分標準不同，兩個比賽是好好平台，各有千秋。（無綫唔識貨？）不是，對我們好好，我和其他港姐都有聯絡。（你是選美常客？）是，我想挑戰自己，做演員可挑戰不同角色。」

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（即時娛樂）