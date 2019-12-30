【下月41歲】廖碧兒罕曬三點式泳衣照 胡杏兒：Wow hot (15:28)

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文章日期：2019年12月30日
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廖碧兒莫非想以火辣泳照告別2019年？（廖碧兒Instagram圖片／明報製圖）
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廖碧兒（Bernice）下月6號41歲生日，近日已經出埠旅行，似乎準備好好慶祝。廖碧兒剛剛在社交平台分享三點式泳衣照，罕有大騷弗爆身材，胡杏兒亦被吸引留言大讚：「Wow hot 👍」。
（即時娛樂）
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