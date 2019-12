「打機女神」張曦雯(Kelly)今年6月被拍到跟一名外籍男士共進晚餐,據知對方為英日混血兒Brunyez,擁有健碩身材,兩人已秘密拍拖3年多,事後張曦雯大方承認戀情,但表示會盡量低調。不過,張曦雯最近愈愛愈高調,今日她在社交平台分享到夏威夷旅行的靚相,不但自爆是「男友視角」,還大讚男友是最佳攝影師,她留言「Exploring this amazing botanical garden on the Big Island. @brunyez being such a good #boyfriendofinstagram」,之後,她又在Ig限時動態貼出男友的背影照,甜蜜放閃呢!

(即時娛樂)