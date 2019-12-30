【馮盈盈爆「分」訊】跟對方拍激吻戲成導火線？ 張頴康呻無辜... (18:35)

【今日直擊】張頴康和馮盈盈在劇集《解決師》，有場埋身肉搏沖涼戲及牀戲，早前二人同稱因為肉搏戲曝光，另一半都「詐型」。今日馮盈盈在社交網驚爆「分」訊，與男友寶寶結束4年情。

阿康和盈盈今日出席新劇《逆天奇案》拜神儀式，阿康表示今早收到盈盈分手消息，他說：「好突然，早兩晚她來我家開派對，當晚她12點已要走，以為她要『交人』，一直不知道什麼事，今朝才知道，好愕然，一直覺得他們好好，我不認識她的前男友。

其實馮盈盈不時在口邊提住男友，作為上位中的女藝人，很保護男友，亦肯公開讓人知道，好難得。由他們開始拍拖到同居，如過到同居這一關，之後就結婚，這是一個好難過關口，直到他們要搬屋，我也支持他們，介紹他們買傢具，一直以為他們好好，看到消息後，會覺得『點解會咁樣』，其實我仍未問她，反而我覺得會否太快說分手，會否有得挽救，兩人一齊是緣分，現在說了分手，但都希望有轉機。」

談到他和盈盈該場肉搏戲是導火線之一？阿康則說：「做男人好辛苦，我明白，我老婆看完場戲，有幾日不開心，我是一個男人，看到女朋友這樣，都會不開心，希望他們過到這關口，我最不想見到他們分手。

（當晚在派對有無異樣？）不覺得，都是嘻嘻哈哈，好正常。（因為拍劇咀嘴？）我不敢說是導火線，我就無辜，如果因為這場戲分手，我和我老婆都差點離婚，我覺得是兩人的事，我覺得同居是幾難過關口，要重新適應，我和我老婆都適應很久。我未問到她（盈盈）發生什麼事，亦不敢問她，她會喊，等件事過多幾天，待她情緒好些，由她自己再說。

如果因為拍這場戲是導火線，我真的無辜，但我和她前男友說聲，盈盈絕不享受拍這場戲，我亦都不享受，她知有這場戲時，都問有沒有可能不拍或借位，但我說沒辦法，演員都要做，我跟她說『你估我好想拍？』，我也不想拍這些戲，拍完驚老婆及另一半不開心，但我想讓她男友知道，盈盈是為了他，好擔心他的感受，會不開心，不過做這行沒有辦法，都要做，希望他明白。」

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（即時娛樂）