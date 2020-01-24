「We are Hongkongers」形容2019年 王喜盼新一年社會大和解 (18:55)

【專訪】尚有一日，便踏入2020年。回顧香港這一年，自6月爆發反修例風波，持續半年至今仍未平息，警民衝突日益增加，對香港人而言，這絕對是難忘的2019年。王喜在是次社會運動中，不時「站出來」公開發聲，近日他接受《明報》訪問，他認為「We are Hongkongers」最能代表2019年，「這運動將大家帶去進入新時代，每個香港人也捲入漩渦中，無人可以獨善其身」。

王喜回顧他的2019年，他說：「上半年我去過尼泊爾，4月17日前我擔任奇妙電視的創作總監，到6月之後，the rest is history，大家看我的fb都知我的一舉一動。原本計劃是辭職後要搵工，又想過有些搞作，包括拿我的劇本出來找老闆投資以圓電影導演夢。我跟很多香港人一樣，如常冀盼、展望、規劃下半年要行什麼方向，但今年明顯不需要了！」他又以「We are Hongkongers」形容2019年，「這三個英文字變得Globalize，這場反修例風波令全世界認識香港人是最優秀的世界公民，高尚的公民意識。香港人好聰明、有創意、才華、熱血與不罷休，正在改變世界。這些優越的品格幅射到互聯網通訊自由的世界角落。」

過去半年，王喜投入這場運動，出錢又出力。他稱在生活上沒有經濟壓力，並笑說：「我乜都冇，只有錢，但我冇講多錢或少錢呀！要表達愛唔單止用口水表達，需要成本的，就看到口中的『愛』是繁體字或簡體的『爱』了。」

談到對2020年的冀盼，王喜希望社會大和解，「即使撤回修例後也有80萬人用腳告訴大家這場運動未完的，只要一日未完，我們能抱的希望只是所有訴求獲正面回應。其他經濟好處，利潤也不會多想。過去6個月看到有份參與抵抗的香港人，向世界展示了前所未有的決心。就是將最珍惜的財產、榮譽、前途甚至生命，作為對抗修例風波的最低『成本』。今次大家都豁出去以這些作成本，無畏懼上街、叫口號，大部分抗爭人士以和理非的方法，一次又一次以人數、意志與高尚的品格向世界證明，這個政府在管理一班比他們優越的人。香港人曉以大義，希望政府有洗心革面的一日，這是正常的香港人對2020年的冀盼！」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）