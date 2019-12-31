佔領運動持中立態度 王喜：當年考慮到內地工作 (20:40)

王喜因在社交平台轉載一篇文章而被踢出紅色經濟圈，當年他參演的央視真人騷《了不起的挑戰》大部分鏡頭被刪除，未能刪除部分全被打格。（劉永銳攝/資料圖片/明報製圖）

【專訪】王喜在過去半年反修例風波掀起的社會運動中，不時「站出來」公開發聲，跟2014年佔領運動發生時的低調截然不同。他解釋因當年考慮到內地工作，後來他因在社交平台轉載一篇文章，而被踢出紅色經濟圈；據資料當時他參與央視的節目，事發後他在節目「被消失」與打格仔。王喜苦笑說：「好戇居，那怕之前更小心翼翼去經營，原來是這樣脆弱。」他回歸香港工作少了那些考慮，就做一個百分百香港人。反修例風波帶來災難性破壞，他不再眷戀紅色經濟圈而擺出不支持、不反對的中立姿態。

反修例運動觸發移民潮，問他是否考慮移民？他說：「這問題要重設，一定有考慮，直接問有沒有辦移民手續好了。現在的形勢，政府高官的玩法已不是我們熟悉的玩法，反正感陌生，不如到一個更陌生的地方重新開始。不過，我已過50歲，欠了衝勁亦不沸騰。對於那些30歲出頭，50歲下的人，我勸戒他們要移民。」

說到人人急着移民，喊「香港加油！我愛香港！」豈非變得沒意義？王喜稱：「『香港』不一定是土地，可以是生活態度或哲學，每人定義不同。我愛記憶中的香港，我曾經歷的香港，身體離開香港但也可以愛香港。看那些攞了加籍、美籍的『小粉紅』一樣愛祖國。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）