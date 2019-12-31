捲入不倫戀遭正室鬧爆扮無辜 陳綺貞公司再發聲明 (17:10)

陳綺貞被揭戀上有婦之夫，她事後與男方割席，其所屬公司指她跟對方相識不久、對他的家庭狀况不知情。（自由時報圖片 / 明報製圖）

44歲台灣唱作歌手陳綺貞，戀上和太太育有兩子的林姓人夫，兩人在街上激吻49秒兼有親熱動作。事件被揭，陳綺貞極速與新歡割席，其所屬公司指她跟對方相識不久、對他的家庭狀况不知情。而男方的太太就聲言要向陳綺貞提告妨害家庭。

據台灣《鏡週刊》報道，林太受訪時三度落淚，稱早在一年前已發現丈夫有問題，開始健身，放假時常不見蹤影，甚至在外過夜，天光才回家，又拒絕透露行蹤。她早懷疑丈夫出軌，只是沒想過小三是陳綺貞。林太坦言這次打擊令她身心俱疲，數度想自殺，目前要定期睇醫生。她難過地表示︰「其實她就是破壞人家家庭的小三，披了文青外表的慾女。」

林太對《鏡週刊》透露丈夫跟陳綺貞已認識一年，指兩人因買相機相識，懷疑他們當時開始交往。林太表示丈夫與陳綺貞被拍下照片那天，丈夫對她說去看書，結果是去約會。她認為陳綺貞知道男方的婚姻狀況，揚言已決定提告。

對此，陳綺貞所屬的添翼創越工作室今日再發聲明，表示︰「感謝所有歌迷對綺貞的信任與支持。對於部分人士於網路使用誤導性言論，以臆測與穿鑿附會誤導社會大眾對陳綺貞作出不實評論。敝公司在此呼籲請給予當事人空間，我方對不實報導（道）與評論將保留法律追訴權。」

（即時娛樂）