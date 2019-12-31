【「餅碎」迎2020】鄧麗欣勇往直前 傅穎：不憂慮也不抱幻想 (18:12)

楊愛瑾（左起）、鄧麗欣及傅穎這3位昔日Cookies成員，不約而同在2019年的最後一天於社交網「現身」。（Ig圖片/明報製圖）

鄧麗欣（Stephy）、傅穎（Theresa）及楊愛瑾（Miki），這3位昔日Cookies成員不約而同在社交網準備告別2019年，迎接新一年。鄧麗欣留言「2019的最後一天 今年有多少目標完成了？今年有多少承諾兌現了？今年有多少希望留給下一年？2019也許不容易 2020也不一定比較容易 但我們堅定的心 也不容易被洗禮 時時刻刻 不管年月 勇往直前！ #2020前的感言 #你們也說說 #Thankyou2019 #welcome2020」

楊愛瑾就自爆作病，她說：「今天是2019最後一天了，可能聖誕節玩得太高興，我現在全身感覺痛痛的，作病的樣子 希望能戰勝它 今晚還有節目，現在要把握時間休息一下！」

傅穎則表示：「2019要過去了 你還好嗎 2020等待你的 將會是許多的未知和變化 我做好了心理準備 不憂慮 也不抱任何幻想 做好自己要做的事 就已經足夠幸運了 因為每一天 都是一份禮物 而一切 都會是最好的安排 要歷的劫 坦然去面對 要感受的快樂 開懷地笑 無論好與壞 #happy2020。。。#我沒有牙痛 #只是臉有點寬 #掩眼法黎（嚟）架（㗎）啫 #好夜啦」

（即時娛樂）