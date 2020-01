黃心穎自早前從美國返港之後,在機場向傳媒交代過一次便沒有再公開露面,只是偶然在社交平台出現。黃心穎今晚亦有出post,上載一張外地拍攝的照片,大騷腹肌又笑容滿面,似想藉此踢走2019年的衰運。

黃心穎以英文留言:「Because life isn't stopping for anyone. Go see the world. Do the things you want. Live.」大致意思是去看看世界,做你想做的事。

(即時娛樂)