踏入2020年元旦,娛樂圈已有喜事,鄭俊弘(Fred)和何雁詩宣布婚訊,二人在社交網上載唯美婚照,相中的準新娘何雁詩身穿低胸婚紗,並騷閃爆鑽戒,她在instagram甜爆留言:"2020 bride to be",而Fred亦興奮說:"Husband to be! I’m very excited!",二人的ig獲洗版式祝福,不少圈中人留言祝賀,包括湯洛雯﹑鄧佩儀﹑楊潮凱﹑許芷熒﹑羅天宇﹑車婉婉﹑泳兒﹑周志文﹑郭子豪﹑陳敏之﹑蔡思貝﹑胡蓓蔚﹑林盛斌﹑鄭世豪﹑陳煒﹑鄭欣宜﹑洪永城﹑王敏奕﹑方力申和黃翠如等。

(即時娛樂)