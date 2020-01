去年8月曾擔任容祖兒演唱會團隊其中一員,兼是祖兒歌曲《去火星戀愛》作曲人的翁瑋盈,順利榮升人母,祖兒到醫院探望翁瑋盈及BB,並在社交網上載分享合照,祖兒說:「一個BB生左(咗)個BB,感覺好得意,願SKYLAR快高長大,爸爸媽媽為妳驕傲,MAY YOUR COFFEE BE STRONG AND HER NAPS BE LONG #2020年第一個出世嘅BB #零時零分起歌」。

翁瑋盈臨盆前一天,曾收到一通好Sweet的視像通話,原來是祖兒演唱會團隊為她打氣,團隊更隔空唱了幾句《我的驕傲》:「我覺得光榮,因有你擁戴。」

