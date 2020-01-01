【武漢舉行跨年騷】孝順仔任賢齊為父母舉行個唱「專場」 (14:33)

任賢齊昨晚（12月31）於武漢舉行兩場《齊跡2019 世界巡迴演唱會》，跟歌迷一起倒數迎2020。此行小齊更帶著父母捧場，開工前先陪爸媽遊武漢東湖及博物館，令父母很開心。

談到今次再回鄉下，任爸爸曾對小齊說，可能是最後一次回家了，小齊聞言也很感慨。為了盡孝道讓爸媽開心，小齊演唱會再忙，也不理自己休息時間，一大早陪爸媽四處逛逛，演唱會結束後，小齊即累得倒頭大睡。

小齊爸爸是武漢人，小齊表示爸爸打仗後，遷到台灣落地生根，1997年才第一次帶小齊回武漢探親，鄉下親友之前一直與爸爸聯絡不上，還以為他打仗時已經離世，為他立了牌位、放進了祠堂，待他再次回老家報到，親友才知道他還在世上。

因為任爸爸已經88歲，所以今次到武漢，免他長途跋涉坐車回鄉下，所以都是親友來酒店拜訪。之後小齊到場館為個會綵排，他帶著爸媽為他們兩老開了一個「專場」，特別唱歌給兩老聽。小齊又刻意帶爸媽走到舞台的升降台，讓他們感受一下台下升上來的感覺，任媽開心得像小孩子，升上來的時侯還裝著跟觀眾揮手。

問任爸對小齊這個兒子滿意嗎？任爸就說：「小齊啊~很孝順我們。有空時他都會回來台灣看我們，他有空就會回家，所以也不會很掛念他，他照顧好自己就可以。給他多少分？九十分。欠個十分是因為人無十全十美。」

演唱會點唱環節上，有歌迷即場請小齊當證婚人，見證他求婚，一對新人更獲得全場祝福，場面感動。倒數演唱會唱到凌晨1點多，小齊突然肚餓，隨即就坐下來吃他最愛的武漢豆皮，十分搞笑，逗得觀眾也非常歡樂。

（即時娛樂）