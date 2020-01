吳若希(Jinny)老公何兆鴻(Alex)在社交網上載Jinny在燒烤爐前,一手拿着燒烤夾,另一隻手就豎起拇指的照片。Alex留言讚老婆是大廚,卻暗暗取笑她差不多在整個2019年未曾入廚。Alex說︰「Chef Jinny! This will be her first and last cook in 2019!! Happy New Year all!! Bad things out and Good things come!」

(即時娛樂)