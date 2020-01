今日是2020年的第一天,胡杏兒與熊黛林分別在社交平台分享子女的照片,希望大家開開心心迎接新一年。胡杏兒貼出一張跟大仔Brendan的合照,只見Brendan展露可愛笑容,跟媽咪合拍地派心心。胡杏兒留言「Happy New Year everyone, me and Brendan wish everyone a year 2020 full of Loooooovvvvveeeee!! #2020 #比(畀)心 #brendanyiktinglee」

熊黛林則曬出孖女Kaylor和Lyvia的新相,她們穿上姊妹裝、手牽手,畫面很有愛,熊黛林留言「牽着手,我們一起走進2020!愛你愛你」。

(即時娛樂)