《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚在網上直播,麥浚龍(Juno)與謝安琪的《the album and the rest of it ...》獲頒「叱咤樂壇至尊唱片大獎」。艾粒以「行旺角」為由約了Juno出來,3人到唱片店拍攝,傾談製作音樂。片段中的Juno不知道自己有獎,未待艾粒頒獎就上車離開。任務未完成,艾粒只好於1月1日凌晨4時去到Juno的公司,將獎座貼在大門上給Juno。

(即時娛樂)