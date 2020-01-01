【叱咤頒獎禮】方皓玟膺「我最喜愛女歌手」《人話》奪「我最喜愛歌曲」 (23:30)

方皓玟連奪「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」。（網上片段截圖）

方皓玟憑歌曲《人話》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，她同時成為「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」是周國賢，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」則是RubberBand。周國賢不在港，DJ細So在片段中表示會把獎座連同心意卡一同寄給他。謝茜嘉及朱薰走到某工廠大廈的私房菜館，將獎座頒給正在該處食飯的方皓玟、RubberBand。

RubberBand三缺一，只得泥鯭、6號及阿偉，3人得獎後非常感觸。泥鯭眼有淚光地多謝香港人，指香港是他們的成長地，給了他們力量，所以他們利用音樂將力量送給大家。泥鯭有參與遊行，說今天在銅鑼灣聽到自己的歌曲非常尷尬，又叫大家不用叫他。6號說︰「不知道幾時才變好，但要有信念。」他想起正在抗癌的母親時情緒激動，表示要將這個獎送給她。

方皓玟稱2019對無論在創作及生活上都是個大挑戰，不知道香港會變成點，但要提醒自己勇敢踏前一步，才對得住創作的初心。踏入2020年，她希望香港人平安快樂，她自己能無畏無懼地唱歌，創作自己想寫的事。

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（即時娛樂）