【叱咤頒獎禮】節目尾聲播林海峰旁白︰何以有人話要放棄一代年青人 (00:04)

林海峰在頒獎禮尾聲說出一段以「何以」開始的旁白。（網上片段截圖 / 明報製圖）

今晚《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》頒發一系列「我最喜愛」獎項前，熒幕先播出一段由林海峰旁白的片段。片段中，林海峰的大部分說話都以「何以」兩字開始，內容如下︰

何以

何以你今晚會安坐家中睇叱咤？

何以今年嘅叱咤一個現場觀眾都冇？

何以過往嘅叱咤現場投票會變成今年嘅網上投票？

何以你每年實睇嘅頒獎禮，今年會冇咗個實體頒獎禮？

何以一人一票喺呢個地方係變得越來越矜貴？

何以明明千載不變嘅音樂肯定，最後個獎座會落喺一堆垃圾裏面？

何以今年有咁多場大大小小嘅演唱會都要一一取消？

何以有人話要放棄一代年青人，但係花姐就要一手湊大Mirror一班年青人，仲要將佢哋培育到入圍我最喜愛組合？

何以屯門公園嘅娜娜歌精舞勁，肥媽首歌唱到街知巷聞，但係佢哋就冇入圍我最喜愛女歌手最後五強？

何以有人敢唱人話，但係就有人唔肯講人話？

何以今年去商場唱歌係流行過去K房唱歌？

何以一首廣東歌可以令你感動、安慰、鼓舞、落淚，甚至係會恐懼？

何以你可以將你曾經最喜愛歌手嘅唱片打爛變成碎片？

我哋嘅樂壇何以為繼？

2019 何以 完

2020 和你投

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（即時娛樂）