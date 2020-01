賭王何鴻燊四太梁安琪今年舉家到澳門倒數,仔女何超盈﹑猷亨﹑猷君和超欣,連同四太媽媽四代同堂迎新一年,熱鬧又溫馨。久未更新instagram的超盈,凌晨時分貼了大除夕的派對相,其中包括她和未婚夫辛奇隆的4個多月大的囡囡「荷包蛋」辛千覓,「荷包蛋」雖被貼上「黑超」圖案,但面珠肥嘟嘟,頭髮濃密,超盈在相中以Queen形容愛女,此外,超盈不忘和未婚夫自拍曬恩愛,並寫道:"All i need is u 2020 and my egg",另外,相中亦見猷君和老婆奚夢瑤,但未見囝囝何廣燊,未知B仔有否同行。

(即時娛樂)