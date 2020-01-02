鄧小巧獲女歌手銀獎被封「銀妹」 陳健安奪兩獎激動爆喊 (15:09)

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚（1日）舉行，寰亞唱片勇奪9個獎項，成為頒獎禮大贏家。唱作歌手陳健安（On仔）首次推出個人專輯，即勇奪唱作人金獎，心情激動，由於好兄弟梁釗峰不在港，所以當宣布釗峰歌曲《28天》獲叱咤十大第8位時，On仔為好兄弟未能親身捧奬不值，及後知道自己歌曲《一吻穿越四十六億歲》位列第9位時，更哭了出來，鄧小巧、Nowhere Boys主音Van先後擁抱安慰他。

其後再突然宣布On仔獲唱作人金獎時，On仔激動得說不出話來，他哭著說：「我講唔到嘢！我一直覺得自己係攞亞軍嘅人，但今次我攞A，好似發緊夢，感覺好正。要好多謝幾位好兄弟，記得單飛後有晚一齊飲嘢，有個兄弟搭住我膊頭話，你寫啲歌得㗎，你一定要上台呀，當時我答唔到佢，依家我可以喺呢度多謝佢。最後，我熱愛香港，熱愛生命，希望我可以排除任何恐懼，繼續自由創作，堅持，加油。」

從未想過自己得到叱咤女歌手銀獎的鄧小巧，領獎時哭成淚人，更被公司同事取笑做「銀妹」，她笑說：「我真係好開心好開心！我準備飛去一個小島尋找自己，學習瑜伽，然後計劃今年嘅工作！」首次連奪兩獎的Nowhere Boys，主音Van亦難掩激動，並忍著淚說：「之前5年都係在台下做觀眾，當時諗可能要等到成立10周年至攞到奬。」

寰亞唱片在「2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」得到以下獎項：