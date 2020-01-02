【曾被誤會係情侶...】馮素波孖妹夫余子明同台獻Sing (18:30)

馮素波與妹夫余子明、妹妹馮素雲，以及已退下舞台之實力派歌手麥韻和何佩君合作演出的「素仰大明演唱會2019」，於去年12月30日假香港大會堂音樂廳舉行。

波姐以前是職業歌手，歌藝極佳，知音者甚眾，她甚少與親人余子明合作，演出消息甫傳出，即引動大批歌迷支持，當晚全場滿座，觀眾重聽大半世紀名曲，人人回味。

波姐開心能與妹夫余子明和妹妹馮素雲同台演唱：「我們很多親人都來支持，兒媳買登台服裝給我，又來為我整妝，弟妹子侄全在後台，猶如家庭聚會，很開心。」波姐笑言以前和余子明在無綫工作時，因為經常合作，曾被人誤會是一對情侶，及後才知余子明是她妹夫。

原來余子明於1968年参加「全港業餘歌唱大賽」，獲得冠軍後便加入樂壇，之後才進入電視界工作：「如今已經過了70歲，仍然站在台上唱歌，我好開心。」波姐在電視界工作多年，人緣甚佳，今次開演唱會，她的「愛兒」鄭世豪及「乖孫」陳少邦馬上買票支持，更上台為波姐打氣；另外，因拍《神鵰俠侶》結緣，對波姐非常尊重的古天樂，每逢波姐開演唱會皆買票支持，今次也購買數百張門票送贈長者欣賞。

（即時娛樂）