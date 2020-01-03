首奪《叱咤》至尊歌曲大獎 鄭秀文︰2020繼續做好每首歌 (12:16)

鄭秀文（Sammi）憑一曲《我們都是這樣長大的》先後於新城電台、商台奪得「勁爆播放指數歌曲」及「至尊歌曲大獎」。Sammi昨晚在社交網自上載叱咤獎座照片，留言︰「出道至今，mi人生中第一次獲得叱吒（咤）903的『至尊歌曲大獎』。人生的首次，總會特別難忘。mi很多年沒有參予頒獎典禮，而一首『我們都這樣長大的』成就了看似不可能的事，mi內心感覺人生的奇妙和充滿著（着）感恩。😊」

「這個獎是903以播放率為主要基準，謝謝每位DJ們每一次的播放。衷心謝謝你們。☺️更重要的，深深深深地感謝每一位喜愛這首歌的你們，由這首歌第一次公開，你們便踴躍傳唱這歌，使這歌很快被廣泛認識。衷心謝謝你們的幫忙啊！mi最感動的，是你們都被這歌的『曲詞』深深觸動，作為主唱的我，感覺這歌彷彿成了一片青草地，當我們生活或心靈疲乏時，都暫且能安歇在這歌裡（裏），得到一抹力量，因為，這歌令我們感受到，每個人都是這樣長大的。這種人人共鳴，是這首歌最大的奇妙恩典。❤️」

「這個2020年1月l日的『人生首次獲得』，mi很想很想跟你們每一位分享。是你們每一個人成就了這首歌。謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！再多的多謝也彷彿不夠表達mi的感激。獎項背後，mi 內心有一個紥實的信念： 2020，繼續做好每首歌。😊✌️」

1小時後，Sammi再上載新城獎座照片，留言︰「感謝新城電台頒給mi這個獎。『我們都是這樣長大的』這首歌得到這麼大量的播放率，衷心多謝新城電台的每位DJ的每次選擇。😊 Mi希望樂迷除了留意曲詞部份（分），也務必悉心細聽編曲，因為這編曲『有一種情懷』，令人對自身的成長有種直接的代入。這，就是音樂的可貴。我們聽著（着）歌，就像講出了心底話。Mi 特別感激那天小巧（鄧小巧）和安（On）仔（陳健安）代mi領獎。再多的感謝，也不能道盡我內心對樂迷們的感激，因有你們的支持和愛，mi才有力量繼續努力下去。很久沒參予這些音樂頒獎禮，手中再次觸碰這些獎項，除了感覺奇妙和感恩一切，內心有一個很紥實的信念： 2020，繼續做好每首歌。」

（即時娛樂）