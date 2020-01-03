【惡人變慈祥長者】71歲方剛教孫為責 拒讓兒孫在港讀書 (17:07)

大家還記得在無綫經典劇《人在邊緣》演「鄭細鳳」的方剛嗎？曾被稱為香港影壇「第一惡人」的方剛，擅長演反派，兼且奸到出汁。71歲的方剛現時移居內地生活，閒時弄孫為樂，在他的微博不時見到他和孫兒合照，以前的惡人變成慈祥長者。

今天他在微博分享和男孫慶祝生日的照片，他說：「男孫剛過完生日，馬上要開始上學受教。這小子平時聰明乖巧，人見人愛；但當有所訴求而不得逞，一味怨責父母不對，百般無理取鬧時，覺得是時候執行嚴厲家教了。於我來說，合理訴求會滿足，否則堅決說不，絕不有求必應，不然終必養成得寸進尺，為所欲為的劣性。不贊同體罰，就跟他義正言辭不厭其煩理論對錯，成功機率還算很高。家教由父母承擔，國教就得託付國家教委，終必要他守家規，守國法，成為正能量的好公民。」而方剛又表示近期有所感悟，絕不考慮讓兒孫們在香港或台灣讀書。

昨晚方剛借一張報道截圖抒發感受，他說：「與其說我弄孫為樂，不如說教孫為責。近期發覺他們開始會用哭來做武器，非要達到目的，不然直哭不止，呼天搶地。都說他們這年紀是正常的，愚見認為，疼歸疼，教歸教，認真的教，應得的必據理力爭，不屬於你的別不擇手段去掠奪強求，否則日後出事，罪不在當日還是白紙一張的無知孩童，是大人縱容不管之過。定要栽培幼苗成正果，不可為國家社會製造禍根，希望我能做到。」

（即時娛樂）