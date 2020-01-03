自組工作室撞正反修例風波 蔡瀚億面對考驗學習守業 (18:45)

【專訪】蔡瀚億（BabyJohn）近期多了不少主持工作，既為香港開電視主持《宜居住遊行》，又為ViuTV主持《晚吹-空肚講宵夜》。原來，BabyJohn之所以能在主持界殺出一條新血路，要多謝鄭裕玲（Do姐）﹗「機緣巧合下，我代Do姐主持了一個星期《口水多過浪花》，他們說我做得幾好，可以再試。之後余迪偉放假，我再伙拍Do姐主持節目，Do姐叫我當『御用頂更』，誰沒空，我就來頂替做節目。她給了我一個肯定，可以繼續參與，我亦因此多了主持工作，香港開電視、ViuTV也找我主持節目。」

BabyJohn去年5月自組公司，卻遇上反修例運動，創業不久就要學習守業。「我睇香港電影大，行業行到這步，之後應該點做，我都有想法，很想創作故事拍電影，但目前是磨刀時間，未知幾時拍到開山之作。」有份參與的電影延期，BabyJohn雖然會心急何時開拍，但理解電影公司的決定。「當下開戲有難度，大家有困難，要共渡時艱。雖然我的收入減少了，但足夠生活便可，現在有工作已好難得，我會邊等機會，邊嘗試找出工作的可能性，不讓自己停下來。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）