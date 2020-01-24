【Beat your ugly face】張繼聰打小人要講英文：背咗兩日稿 (21:31)

【今晚直擊】張智霖（Chilam）﹑張繼聰﹑周秀娜﹑吳千語和莊思明等，今晚出席賀歲電影《家有囍事2020》煞科宴。Chilam和阿聰一齊受訪，阿聰表示對票房沒有壓力：「希望個個都好，百花齊放。現在市道沒有以前那麼好，最希望老闆掙錢，好多人繼續有工開。」Chilam表示盼電影票房攞冠軍。

阿聰表示他在戲中算拍得舒服，反而Chilam和周秀娜有動作場面，Chilam笑稱：「這部戲重男輕女，男仔比較文藝，女仔做粗重工作。」阿聰又自爆在戲中要打小人，不過要用英文對白：「因為做遊客生意，（講兩句？）Beat your ugly face﹑no taste，好多外國演員一齊演，我要好有自信，背稿也背了兩日，但相對打鬥場面，我算拍得舒服。」

另外，于淼有份客串新戲，她在戲中與跟演護士的范文雅和莊思明，夾計整蠱Chilam，于淼自爆被Chilam電暈：「當然有，第一次和他演對手戲，好興奮，希望多拍喜劇。」

相關新聞：【楊明食店遭爆玻璃】莊思明稱未點算損失 指營業額還好

相關新聞：【舊愛結婚了】吳千語拒恭喜林峯：焦點唔應該放喺我身上

（即時娛樂）