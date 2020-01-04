【專訪】體重狂升30磅 楊思琦佗B拍節目 跳舞食辣唔避忌 (18:12)

楊思琦去年秘密和圈外男友註冊結婚，懷孕5個月時更伙拍向海嵐飛往首爾為ViuTV拍攝《香港親善小姐》，身懷六甲的她當時未有將佗B消息告訴任何人，依舊在節目中食辣、喝凍飲，還跟跳勁舞。「拍節目時已大概懷孕5個月，我沒告訴任何人包括向海嵐，怕影響拍攝進度。工作人員安排我們跟一班40多歲美魔女跳勁舞，最初也擔心自己跟不上，幸好最終完成任務。」

腹中BB將於2至3月出世，思琦口密未公開胎兒性別，已有女兒楊卓穎的她當然想湊成「好」字。「今胎沒怎樣戒口，還不時喝凍飲，好曳。懷孕以來，我體重已狂升近30磅，長肉在中間位置和肚內，令我的腰部舊患、尾龍骨及膝蓋受壓，所以常感疲倦和痛楚，現在走路不能太快。」思琦決定留在香港分娩，希望今胎能跟上次一樣順產，BB出世後亦會繼續兼顧家庭和事業。

她笑言平日雖仍要為卓穎的學業操心，苦口婆心勸到喉嚨痛，但快要當姐姐的卓穎很懂事，願意幫手照顧BB，還為BB改乳名「細寶寶」。「阿女叫自己大寶寶，叫我肚子裏的BB做細寶寶。她臨睡前會說︰『Good night, I love you﹗』BB真的會郁，有少少反應，好神奇﹗好得意！」思琦至今未公開丈夫身分，惹來不少猜測，思琦一於少理，認為兩個人彼此清楚對方就夠，亦無意大搞婚宴。「最緊要兩個人的感情穩定OK，就不需要搞太多，辦婚宴要花很多體力和心力。」

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（即時娛樂）