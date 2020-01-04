【人比鬼可怕】《黑市》Crystal呷死人醋 割頸變血人 (23:41)

ViuTV劇集《黑市》播映了7集，全劇20集，20個單元故事，唔使集集追，可以中途睇一、兩集，啱睇就繼續睇。《黑市》首集「碟仙」鬧出敏感字句的劇照風波，道歉了事，令此劇也變得「低調」宣傳欠奉。《黑市》以人性黑暗面與奇幻情節為賣點，有網民推介第5集「地縛靈」與第6集「不義肢」夠驚嚇。昨晚播映第7集「過夜」的男女主角配搭有新意，張紋嘉（Crystal@HotCha）與黎澤恩（Ronny@Mr.），還有女子組合Bingo的關嘉敏演出。

劇中Crystal在網上認識了Ronny，他唔煙、唔酒、唔蒲，仲有少少鬼鬼地，是朋友眼中的男神。兩人交往但Crystal感不解，男友跟她親熱但不肯過夜，一定要在凌晨1時前趕回家。Crystal跟好友商量，她們皆懷疑男方有女友或有家室之人; 開玩笑指他可能是鬼魂。Crystal對Ronny起疑但沒有他一腳踏兩船的證據。有次她到Ronny家，又在凌晨1時前被男友催她離開，她折返時在門外偷聽到男友跟一把女聲對話，卻不見人影而男友又未能解釋女聲何來。Crystal鬧分手，朋友又畀意見，指Ronny可能患人格分裂，實行跟蹤調查，見他的行為沒有異樣。

Crystal回到Ronny身邊但問題未解決，有晚兩人起爭執，終於見「女聲」的真身。演阿秀的關嘉敏在1時23分在Ronny寓所門外，拿著雨傘全身濕透，說外邊好大雨，但無視Crystal在屋內。Crystal氣得離開，發覺沒有落雨，感事情有古怪。睇到呢度，觀眾都估到阿秀是鬼魂，每晚定時返Ronny家並講同一番說話。Ronny終向Crystal講出事情始末，阿秀是他的女友，兩年前一個落大雨的夜晚，她回家途中被姦殺。回魂當晚返回Ronny家，自此她每晚在同一時間出現，說同一番話後便消失。Ronny用盡方法也不能擺脫她，只能每晚定時為她開門。Crystal呷死人醋，跟朋友商量對策，友人說阿秀比她早認識Ronny，又比她早死，實在沒法子。Crystal要贏阿秀，有晚她在1時許到Ronny屋企，換上紅色性感裙，突然亮出刀，以為她要殺Ronny或同歸於盡。估唔到Crystal在Ronny面前割頸自殺，偏偏要比阿秀遇害的時間早死。最後一幕Ronny抱住血淋淋的Crystal狂喊，阿秀又剛入門口。為求達到目的，人比鬼更可怕，睇到心寒！特別一提，演阿秀的關嘉敏喊得好淒涼，鬼樣更令人不寒而慄﻿。

（即時娛樂）