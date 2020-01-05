章子怡堅持餵母乳飽受脹奶痛楚︰最摧殘的「酷刑」 (20:58)

章子怡元旦日為丈夫汪峰誕下幼子，目前正在坐月的她在微博發文，透露產後「生理性脹奶」的痛楚令她痛不欲生。章子怡說︰「生理性漲（脹）奶，是給所有堅持母乳餵養的寶媽們上的最摧殘的『酷刑』！生醒醒時我就經歷過一次，痛不欲生，這次產後多一刻都沒耽誤，及時讓寶寶吸吮，就這樣也在所難逃！」

「產後53小時漲（脹）奶癥狀開始出現，雙乳硬得像兩塊堅不可摧的岩石，感覺你用錘子鑿它都未必能成功，裏面的奶水需要寶寶一點一點吸出來或者擠出來，它的疼痛感覺不低於宮縮或生產。」

「由於上一次的慘痛經歷給我留下了疤痕似的陰影，這一次我早早地就和母乳餵養老師討教，她也不厭其煩地告訴我該如何度過這一特殊『時光』。比如：餵奶前熱敷10分鐘，餵奶後冷敷20-30分鐘。通常24小時後會緩解，奶量也會越（愈）來越（愈）多。熱敷和餵奶時可以輕柔按摩，從乳房基底部到乳頭方向，按乳腺管走行做打圈式按摩或輕推，配合寶寶吸吮就行，不需要時間長，如果覺得痛可以暫停按摩。」

「奶水不足需要添加配方奶粉混合餵養，這樣寶寶不會缺失營養，奶水充足時可以暫停。在這個階段也要避免吃過多的容易漲（脹）奶的食物，一般如蘿蔔湯，雞湯，棒骨湯，豬蹄湯等，特別是含水分大，營養價值又高的食物...希望我的小小收獲（穫）和體驗能幫助上與『石頭乳』做抗爭的寶媽們，一定要相信自己能克服！我去餵寶寶了堅持住！加油！」

（即時娛樂）