王敏奕(Venus)日前(1月1日)剛度過其28歲生日,Venus今日在社交網分享陳瀅等大班好友為她舉行生日派對的照片。陳瀅捧住蛋糕驚喜現身,老公曾國祥又送吻,令Venus開心又甜蜜﹗Venus留言︰「2020年的開始,謝謝你們送我一個充滿愛和快樂的晚上,知足感恩。2020 will be about good vibes, bigger goals, more happiness, less pain, stronger relationships and being more focused than ever!!!(2020年將有良好的氣氛,更大的目標,更多開心,更少痛苦,更牢固的關係,以及比以前任何時候都更加專注﹗)」

(即時娛樂)