【尾場個唱送驚喜】蔡依林騷腿撩五月天 阿信嘅反應係…  (23:39)

蔡依林（Jolin）於台北小巨蛋舉行6場《Ugly Beauty》演唱會，今晚尾場為觀眾帶來驚喜，當她獻唱《天空》時，五月天突然現身舞台，令全場尖叫聲不斷。之後，蔡依林與阿信合唱《愛情的模樣》，唱到「你的可愛模樣」時，阿信深情望著蔡依林，蔡依林則親密地搭著他的肩膀、手牽手合唱，將氣氛炒到最高點。

蔡依林感謝五月天完成11場演唱會就趕來擔任嘉賓，阿信稱每天演唱會結束後，就去Ig欣賞蔡依林演唱會的造型。以高衩鑲鑽禮服騷長腿示人的蔡依林問：「你們之前都看我穿比較露，那有看過我的跨下嗎？」嚇得五月天說不出話，阿信像喝醉一樣反應慢半拍，並笑說：「我整個鏘掉。」阿信又表示蔡依林的演唱會造型，有可愛、有性感，特別注意到其中一套紅色薄紗性感火辣造型，阿信說：「我當時心想，如果上台時公主（指蔡依林）是穿那套，不得了！整個唱的音會都是歪的！慶幸這晚不是穿紅色那套。」Jolin追問：「你是不是在想要看ＸＸ還是內褲？」

今晚尾場台北個唱，蔡依林不捨地對歌迷說：「你知道人很奇怪，第一場的時候，期待最後一場，最後一場的時候，期待它不要結束，今天我想要多聽到一點你們的聲音。」其間，她又送上另一驚喜，宣布高雄演唱會加開5月9、10日兩場，屆時將挑戰連唱5場雄蛋。

（即時娛樂）