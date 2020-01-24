【專訪】AGA入行7年終圓紅館夢 展示實力 懶理質疑  (17:56)

入行7年的唱作女歌手AGA（江海迦），將於4月3日、4日舉行兩場《AGA Round Midnight Live 2020》演唱會，是香港首位女歌手帶著全創作歌曲踏上紅館舞台。雖可圓紅館夢，但外界有「聲音」質疑她是否夠資格上紅館，AGA覺得負評若令自己不開心，即是自己也認同這些負評，她說自己是儲夠歌才接受紅館這個挑戰，「未做創作歌手時，可能很多人不知道我已做了5年作曲人，再加7年唱作歌手，都有12年時間，並非『就咁』就上紅館。」

AGA坦言是次開個唱有壓力，但這也是好好挑戰自己的一次機會。除了「棟篤唱」，她希望能克服跳舞的困難，笑指跳舞對她來說真的很難，自嘲總是慢半拍。至於體能是另一大挑戰，故AGA一早已開始訓練，希望屆時在舞台的表演更具爆發力。歌衫方面，AGA坦言不介意性感，最緊要配合主題「Dream（夢想）」及靚。

她又透露第一日認識監製舒文時，曾跟對方講過想做一個騷，裏面全是自己創作的歌曲。現在她是首位以全自創歌曲踏上紅館舞台的香港女歌手，問到踏上紅館這條路是否很難行？AGA承認很難，「演唱會叫『Round Midnight』，其實這是我17歲首次上台唱的歌，用它的原因，除了我經常凌晨寫歌外，還有一個意思，就是我第一次上的舞台是只有一級，那『一級仔』，代表我一級一級走到現在。雖然當中有很多辛酸史，但我會focus做到那個時刻，那感覺是很無價，每完成一首歌都讓我很有成功感」。

談到經常被人將她與同公司的Gin Lee（李幸倪）比較，對方遲她入公司卻早過她踏上紅館，AGA說自己沒有酸溜溜感覺，「7年這個時間剛剛好，儲夠歌去完成一個演唱會，加上去年做了一個tour，累積不少舞台的實戰經驗，我才夠膽去挑戰這個紅館舞台」。她又表示只會跟自己比較和比賽。

回想入行這7年，AGA有幾個挫敗的時刻是非常難過，包括當初她辭去空姐一職去追夢做作曲人，可惜其作品3年來無人問津，全都賣不出去；當事業有好轉之際，又要面對家姐離世之痛……

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（即時娛樂）