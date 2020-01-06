【做咗40幾年人...】謝安琪入行15年：心態一直在調整 (12:42)

謝安琪（Kay）不經不覺已入行15年，昨晚Kay在社交網上載人生第一首派台歌《姿色份子》的照片，並有感而發撰下長文，她感謝和團隊並肩作戰，一起走過低谷，一起領受風光。

Kay說：「十五年前的今（昨）天，我人生第一首作品，正式面世。『餘音嫋嫋，高馳邈邈』是我小學副校長在我記念冊上的題字。想不到長大後的我，真的成為了歌手。

十五年音樂路，最寶貴的，是感情。從起點到現在，十五年不長也不短，駕著小舟，風平浪靜享過，驚濤駭人浪鬥過，登船的人、並肩的隊友，隊形調動，關係變化，在我心中，卻從來沒有人離開過。風景轉換，路途窄闊，我都帶著他們付出過給我的，一路前進。每一位都記載在我們一起創作的作品裏，在大家給予我們的掌聲裏。風光，我們一起見識領受，低谷，我們互相扶持熬過，最重要的，是這一切一切，一直在我心裏。無論我周遭環境、人事如何更替，感謝你們一直為我送上祝福，寄望我永遠被愛包圍。

心隨境轉、境隨心轉，差之毫釐繆以千里。 山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心轉，做了四十多年人，唱了十五年歌，心態一直在調整，慶幸無論環境如何，音樂一直在為我開路，帶領我遊歷色彩斑斕的世界。光，看似是白色，其實是七彩光全數返射的複合；黑，可以是缺少光造成的也可以是所有的色光被吸收造成的。黑中有白，白裏有黑中有白。隨著音樂，探索未知的可能，展現不同的自我，我感激，你們總是最懂得欣賞我的本色。

懂你的人，不會讓你受窘為難。有緣的人，閉嘴不言都有默契，感謝你一直是我身邊這個人。"不改標準，改變心態"謝謝你陪伴我走過的路，唯望今後我仍然可以透過音樂，藉著分享，閱讀生命，探索世界。

感謝周博賢 感謝夏森美 感謝Flora姐」。

（即時娛樂）