《幻愛》蔡思韵演技獲好評 有望跟鄭秀文爭金像影后 (12:59)

出道兩年的蔡思韵（Cecilia），曾演出電視劇《短暫的婚姻》和《極道千金》，舞台劇則有《危險關係》和《如夢之夢》，電影方面，她今年有多部作品上映，除了《一吻定情》和《返校》外，還有由《十年》其中一位導演周冠威執導的《幻愛》，近日Cecilia與男主角劉俊謙，出席多場優先場映後分享會，觀眾好評如潮，Cecilia甚至有望入圍金像獎最佳女主角，與鄭秀文和鄧麗欣一較高下。

Cecilia說《幻愛》是她入行以來演過最複雜的角色，導演早在拍攝前一年已找她試鏡：「導演看過我是《短暫的婚姻》演出，好快confirm我，他說我不是準備得最好，但是做得最好，可能因為導演喜歡比較成熟感覺女仔，這角色表面上同我年紀，外形好接近，但內心世界好複雜，有不同的面向，內心世界和表面有反差，但又不能表現出來。」

跟對手劉俊謙首次合作，Cecilia笑說：「起初跟劉俊謙不是太熟，建立到默契最大原因，是導演帶領下讀劇本和排戲，在密集下討論，一齊捉到情緒。

早前《幻愛》在香港亞洲電影節及公開院線優先放映，場次爆滿，Cecilia出席映後分享會，不少先睹為快的觀眾都表示很欣賞和感動。被問到有機會入圍金像獎女主角，並有望與鄭秀文和鄧麗欣一同角逐，Cecilia說：「她們都是我好尊敬的前輩，如果可以入圍當然開心，不過我始終是新人，沒有壓力，就算沒奬都沒所謂。」

（即時娛樂）