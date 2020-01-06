張慧儀為兒童心臟基金會拍片 憶愛兒入手術室情況 (14:43)

張慧儀日前為「兒童心臟基金會」拍攝短片，盼公眾關注兒童心臟病，得到公眾更多的支援。張慧儀的愛兒張晃維（Hanson）患有先天性心臟病，過往曾接受手術以延續生命。作為一名「心童」家長，張慧儀十分清楚「心童」家庭所面對的困難：「我好記得Hanson推入手術室那天，我好似拍戲咁，食唔安坐唔定，呢種感覺我記到今日。直到手術之後，佢喺深切治療病房，到慢慢穩定，成個過程我相信只有相同經歷的人才會明白這份心情。」

張慧儀表示自從2013年開始，已成為「兒童心臟基金會」會員，多年來關注基金會的發展，呼籲公眾關注心童發展及需要：「作為父母一定會感到非常忐忑，既清楚手術是『非做不可』，亦知道當中涉及風險。面對前路的不確定，如果得到基金會嘅資深家長同醫生團隊協助，相信都可以減輕心理上壓力，作為過來人，我都希望出一份力。」

張慧儀加入了基金會執行委員會，呼籲大家支持基金會的工作，幫助先天性心臟病患兒童，克服於康復過程中面對的困難。張慧儀深感人與人之間貴乎互相建立與扶持，她希望於未來的人生規劃內，在工餘時間投入慈善工作。

（即時娛樂）