踏入2020年,陳奕迅(Eason)突然刪走個人Ig帳號的所有舊文,只餘下1月1日分享的帖子,亦是他繼取消紅館演唱會消息後的最新動向。Eason拍下書籍《Art Is The Highest Form Of Hope & Other Quotes By Artists》上載到Ig,並留言「Wishing everyone a great start in 2020~」,祝願每個人新一年也有好開始。Eason亦同樣刪走facebook大部分的貼文,新一年只是更新了封面相片及大頭貼照。不少粉絲對Eason更新社交平台感興奮,但亦有人擔心他此舉不知所謂何事。

其實,過往有不少歌手如張惠妹、楊丞琳等,在推出新專輯前,也特意把社交平台上的發文刪光,製造宣傳效果。有揣測Eason此舉,有可能是暗示他即將推出新專輯,因他自2018年推出粵語專輯《L.O.V.E.》後,已足足一年未推出專輯,2019年也只發了一首電影宣傳歌《相信你的人》。對此,環球音樂目前尚未回應。

(即時娛樂)